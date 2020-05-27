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Пятиметровая акула-людоед напала на рыболова

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Фото: Shelter Cove fire

У берегов американского штата Калифорния пятиметровая акула-людоед напала на рыболова, удившего рыбу с байдарки. Об этом сообщает издание North Coast Journal.

Хищную рыбу привлек кукан с уловом. По словам 40-летнего Майкла Таллгеймера-младшего (Michael Thallheimer, Jr.), акула напала через считаные секунды после того, как он свесил его за борт. «Я видел ее рыло и бездушный глаз, — рассказывает рыболов. — Она прокусила байдарку прямо посередине, совсем рядом с моим коленом и бедром, сантиметрах в 15». Мужчина изо всех сил ударил акулу по рылу и заставил ее разжать зубы. Ударив байдарку хвостом, она скрылась из виду.

Таллгеймер немедленно направился к берегу. «Я преодолел, вероятно, половину пути, когда стало ясно, что байдарка заполняется водой», — говорит он. Мужчина дозвонился до службы 911 и начал рассказывать о происшествии, однако в этот момент его байдарка перевернулась. Он попытался забраться обратно, но она снова опрокинулась.

Рыболов оказался в воде и держался за перевернутую байдарку. «Я был в воде, может, 15 минут, и все это время думал, что акула может вернуться, — утверждает он. — Возле моих ног болтались наловленные рыбины, которые я привязал к байдарке. Я повторял про себя: "Спокойствие. Паника до добра не доведет"». В итоге Таллгеймера спасли местные рыбаки, с которыми связалась пожарная служба, получившая его вызов.

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6–4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось о группе аквалангистов, которые накормили полсотни голодных акул и попали на видео. Несмотря на то что эти хищники довольно агрессивны в дикой природе, на видео они игриво плавают вокруг дайверов.

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