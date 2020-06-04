Схватка подводного охотника с одной из самых агрессивных акул попала на видео

В прибрежных водах австралийского штата Квинсленд тупорылая акула, которая считается одним из самых агрессивных видов акул, поохотилась на 18-летнего рыбака. Схватка попала на видео и заинтересовала местный новостной портал 9News.

Лачлан Пай (Lachlan Pye) занимался подводной охотой на рыб, когда к нему подплыла тупорылая акула длиной 3,5 метра. На кадрах, снятых на камеру GoPro, видно, как юноша начинает интенсивно отбиваться от хищника ногами.

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«Она тянула меня за ногу вниз, — вспоминает австралиец. — Акула покусала мне правую ласту. Я очень рад, что уцелел».

В момент нападения его друг Пресли Уилкокс (Presley Wilcox) находился в лодке в нескольких метрах от происходящего. Получив несколько ударов в голову, акула отступила. Пай благополучно выплыл на поверхность и забрался в судно.

Несмотря на опасное столкновение с хищников, Пай с Уилкоксом заверили, что продолжат ловить рыбу в глубоких водах. «Это риск, на который ты добровольно идешь», — подчеркнул Пай.

Тупорылые акулы крайне агрессивны и представляют опасность для человека. Обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и искать добычу в прибрежных зонах.

Ранее сообщалось, что у берегов американского штата Калифорния большая белая акула, также известная как акула-людоед, напала на рыболова, удившего рыбу с байдарки. Пятиметрового хищника привлек кукан с уловом.

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