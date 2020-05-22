Стая голодных акул поохотилась возле рыболова и попала на видео

Рыболов с австралийского острова Мортон, штат Квинсленд, стал свидетелем, как стая голодных акул поохотилась на гигантский косяк рыб. Видео, снятое мужчиной на камеру, опубликовал местный новостной портал Nine News.

Заядлый рыболов Грант Бруинсма (Grant Bruinsma) запечатлел на видео, как четырехметровые хищники кружили возле огромного косяка рыб, прежде чем съесть их. «Эти акулы сходят с ума», — прокричал автор ролика на кадром, после чего одна из них выпрыгнула из воды возле его рыбацкой лодки.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот

«Это был особенный момент. Я не хотел подплывать слишком близко. Лодка бы тряслась из-за происходящего под водой, но я бы ничего не увидел. В результате акулы оказались бы позади меня», — объяснил Бруинсма.

По словам рыбака, сперва он заметил невероятное количество рыб и не сразу понял, что за ними охотятся акулы. «Я будто вживую увидел фильм "Челюсти". Ничего подобного мне раньше не приходилось видеть», — добавил он. В воде Бруинсма успел рассмотреть тигровую акулу, акулу-молот и китовую акулу.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!