Пугающая встреча акулы-людоеда и каякера попала на видео

У побережья залива Монтерей, США, большая белая акула, также известная как акула-людоед, проплыла несколько кругов вокруг каякера. На видео встречи хищницы и спортсмена обратило внимание издание The Sacramento Bee.

Пугающий ролик снял в субботу, 9 мая, с дрона морской биолог Жанкарло Томаэ (Giancarlo Thomae), изучающий белых акул. На кадрах видно, что акула кружится вокруг каяка, однако не пытается подлезть под днище лодки.

По данным издания, в день, когда было снято видео, большая белая акула убила 26-летнего серфера всего в восьми километрах от места съемки.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину и считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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