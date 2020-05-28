Шестиметровая акула-людоед поплавала вокруг лодки и попала на видео

Видео: Salvatore Sicurello

Шестиметровая акула подплыла к маленькой лодке вблизи острова Лампедуза на юге Италии и исследовала судно. На видео с хищной рыбой обратило внимание издание The Mirror.

В субботу, 23 мая, Сальваторе Сикурельо (Salvatore Sicurello) опубликовал в Facebook запись, на которой видно, как акула медленно подплывает к лодке, но при этом не проявляет агрессии. По словам автора видео, длина большой белой акулы составляла около шести метров.

Эксперт по акулам Патрик Джамбура (Patrick Jambura) поделился этим клипом на своей странице в Facebook и изначально отнесся скептически к утверждению, что это большая белая акула. Он предположил, что это могла быть акула-мако. Позже, после консультации с коллегами, он подтвердил, что это все же большая белая акула, также известная как акула-людоед.

Видео перепостили более двух тысяч раз. Люди выражали собственные мнения по поводу слишком приблизившегося к плавсредству хищника. «Сегодня я купил лодку. Но, полагаю, я буду держаться от нее подальше», — написал один из пользователей.

«Вы знаете, почему она кружилась вокруг лодки? Потому что она знает, что еда часто падает из лодок в воду, и терпеливо ждет», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что у берегов американского штата Калифорния пятиметровая акула-людоед напала на рыболова, удившего рыбу с байдарки. Хищную рыбу привлек кукан с уловом.

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