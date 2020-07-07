Мужчина выбрался из пасти смертоносной акулы и погиб у брата на руках

В прибрежных водах австралийского острова Фрейзер смертоносная акула погубила рыболова. Об этом сообщает местный новостной портал 7News.

В субботу, 4 июля, 36-летний Мэтью Трэтт (Matthew Tratt) занимался с братом Робом подводной охотой и столкнулся с агрессивной акулой. Ему удалось выбраться из пасти хищника и позвать на помощь.

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Оказавшиеся поблизости рыбаки вынесли Мэтью на сушу и наложили на ногу жгут. Ему оперативно оказали первую помощь и вызвали парамедиков, однако из-за большой потери крови он погиб у брата на руках.

«Подводная охота была его страстью, он знал, что идет на риск, — говорит его жена Кайла (Kayla). — Он погиб, занимаясь любимым хобби в одном из самых красивых мест, — это дает мне утешение».

Акулы водятся вблизи всего побережья Австралии. Самый распространенный вид в австралийских океанах — большие белые акулы, китовые, тигровые и зебровые акулы.

Ранее сообщалось о жителе штата Западная Австралия, который бросил тела погибших родителей и четыре часа плыл в кишащей акулами воде. Их рыбацкую лодку перевернул удар волны.

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