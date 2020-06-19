Сын бросил тела погибших родителей и четыре часа плыл в кишащей акулами воде

Житель штата Западная Австралия и его возлюбленная несколько часов плыли через кишащий акулами океан после того, как удар волны перевернул рыбацкую лодку и погубил родителей мужчины. Об этом сообщает издание The Sun.

Райан Устрик (Ryan Oostryck) отправился на рыбалку вместе с родителями и возлюбленной по имени Галина. Когда семья находилась в трех километрах от берега, волна ударила в их лодку и опрокинула судно. В результате родители Райана утонули. Австралийцу и его девушке удалось спастись. Им пришлось принять непростое решение: оставить тела погибших и плыть к берегу три километра сквозь кишащие акулами воды.

Через четыре часа Райан и Галина добрались до берега, где с помощью отдыхавших с палатками на берегу туристов подняли тревогу. Они пояснили, что лодка была экипирована спасательным оборудованием, но когда она неожиданно перевернулась, находившиеся на борту не смогли добраться до него.

«Я не знаю, какие волны были в тот момент и могут ли они классифицироваться как экстремальные, но они оказались достаточно сильными, чтобы перевернуть лодку. В это время года, особенно на этом направлении, погода хорошая, и я обращаюсь ко всем владельцам лодок: плавайте в свое удовольствие, но будьте подготовлены», — сказал исполняющий обязанности начальника района Пилбара Марк Флексен (Mark Fleksen).

Акулы водятся вблизи всего побережья Австралии. Самый распространенный вид в австралийских океанах — большие белые акулы, китовые, тигровые и зебровые акулы.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане спасли четверых человек, которые потерпели крушение и больше месяца дрейфовали на небольшой лодке без еды. За это время погибли их восемь спутников.

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