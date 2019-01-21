Раненый моряк несколько недель дрейфовал по морю и был спасен

Израильские военные спасли путешественника, который несколько недель дрейфовал в Средиземном море на неуправляемой яхте. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Судно заметили у берегов сектора Газа. На борту оказался только один человек — опытный яхтсмен из Франции Жан-Франсуа Коля (Jean-François Colas), некогда обошедший на своей яхте весь мир. У него была повреждена нога.

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Коля рассказал, что вышел в море в декабре из города Монпелье на юге Франции. Несколько недель назад он попал в шторм на востоке Средиземного моря. В результате сломался двигатель, порвалась якорная цепь и отказала электроника.

Путешественник не мог управлять судном или попросить помощи по радио. Помощь пришла, когда запасы еды и питьевой воды почти иссякли. «Должно быть, сверху есть бог для меня», — со смехом заметил мужчина в интервью израильскому телевидению.

Израильские военные оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Судно отбуксировали на пристань в городе Ашкелон и вернут хозяину, когда он выздоровеет.

В 2018 году сообщалось, что американские моряки спасли рыбаков из Филиппин, которые несколько дней дрейфовали в океане на самодельном плоту. Их лодка затонула после столкновения с двухметровым марлином. Длинный острый нос рыбы пробил в днище две крупные дыры, в которые хлынула вода.

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