Огромная рыба потопила судно с рыбаками

Судно ВМС США спасло филиппинских рыбаков, которые несколько дней дрейфовали в океане на самодельном плоту. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Их лодка затонула после столкновения с двухметровым марлином. Длинный острый нос рыбы пробил в дне две крупные дыры, в которые хлынула вода. «Мы думаем, марлин гнался за рыбешкой помельче, — говорит один из рыбаков. — Потом он долго плавал вокруг тонущей лодки и, похоже, был сбит с толку».

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12-метровая лодка быстро заполнилась водой и пошла на дно. Рыбаки успели перебраться на импровизированный плот из аутригеров, обшивки и бочек. Запасы еды спасти не удалось, питьевой воды хватило на два дня. «Ни одно коммерческое судно, которому мы махали, не пришло на помощь, — рассказывает один из рыбаков. — Но мы не теряли надежды».

На пятый день плот заметили с сухогруза «Уолли Ширра», который принадлежит ВМС США. Рыбаки махали проплывающему судну руками и флагом и мигали фонариком. «К счастью, мы шли достаточно медленно и смогли их заметить», — говорит рулевой корабля Кит Солс (Keith Sauls).

Марлин — крупная рыба, вырастающая до пяти метров в длину. Она способна разгоняться до 110 километров в час. Глушит добычу длинным рылом в виде копья.

В 2006 году сообщалось, что огромный голубой марлин проткнул носом рыбака, который поймал его на удочку. Удар пришелся чуть ниже ключицы и не повредил жизненно важных органов.

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