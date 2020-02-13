Четыре человека месяц дрейфовали в океане без еды после гибели восьми спутников

В Тихом океане спасли четверых человек, которые потерпели крушение и больше месяца дрейфовали на небольшой лодке без еды. За это время погибли их восемь спутников. Об этом сообщает газета Solomon Star.

22 декабря 2019 года лодка, в которой были 12 человек, покинула Бугенвиль — самый большой из Соломоновых островов, располагающийся восточнее Папуа — Новой Гвинеи. Они направлялись на атолл Килинаилау в 86 километрах от Бугенвиля, чтобы отпраздновать католическое Рождество.

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Вскоре лодка перевернулась, и несколько человек утонули. Их спутники вычерпали из нее воду и продолжили путь. Когда кончилась еда, они питались проплывающими мимо кокосовыми орехами и утоляли жажду дождевой водой, которую собирали в миску. Несколько раз недалеко проходили рыболовные суда, но не замечали их.

Некоторые из уцелевших погибли, так и не дождавшись спасения. «Одна пара умерла, остался только их младенец, — рассказал один из выживших, молодой мужчина по имени Доминик Сталли (Dominic Stally). — Я держал его, но потом умер и он». Тела погибших приходилось сбрасывать в море. Сталли не хочет вспоминать произошедшее и не рассказывает подробностей.

За четыре недели лодка преодолела около двух тысяч километров и приблизилась к острову Новая Каледония. К тому времени в живых оставались только четыре человека из 12: Сталли, юноша примерно 20 лет и женщина с 12-летней дочерью. 23 января их подобрало рыболовное судно.

Через неделю спасенных высадили в столице Соломоновых островов — городе Хониара. После 32-дневного плавания все четверо были крайне истощены и сейчас проходят лечение.

В 2018 году сообщалось, что американские моряки спасли рыбаков из Филиппин, которые несколько дней дрейфовали в океане на самодельном плоту. Их лодка затонула после столкновения с двухметровым марлином. Длинный острый нос рыбы пробил в днище две крупные дыры, в которые хлынула вода.

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