Четырехчасовая борьба рыбаков с тунцом закончилась победой акулы

Экипаж рыболовного судна из австралийского города Нарума, штат Новый Южный Уэльс, упустил гигантского тунца весом 150 килограммов после четырехчасовой борьбы с ним. Об этом сообщает издание Canberra Times.

Жители Австралии отправились на рыбалку на лодке. Им попался крупный бочковидный тунец, вес которого, предположительно, составлял около 150 килограммов. Схватка с рыбой продолжалась несколько часов и закончилась неожиданно: победу одержала подплывшая к лодке голодная акула, которая съела потенциальный улов. Позже команда сумела поймать еще одного тунца такого же размера. Борьба с этой рыбой длилась пять часов.

Владельцы лодки также рассказали о поклевках более мелкой рыбы весом около 50 килограммов. За выходные они смогли поймать четыре таких тунца в 60 метрах от берега.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Миссисипи поймал в Мексиканском заливе желтоперого тунца рекордного размера, с которым он боролся пять часов. Его длина составила 122 сантиметра, а вес — 107 килограммов.

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