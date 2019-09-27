Рыбак поймал редчайшего 272-килограммового тунца

Житель ирландского города Корк выудил 272-килограммового тунца. Об этом сообщает местная газета The Echo.

Дэйв Эдвардс (Dave Edwards) поймал гигантскую рыбу у берегов деревни Кортмакшерри. Рыбаки Даррен О'Салливан (Darren O’Sullivan) и Хенк Вельдман (Henk Veldman) помогали мужчине поднять улов на поверхность воды.

Следуя правилам природоохранного проекта, рыбаки пометили пойманную особь, записали ее параметры и отпустили на свободу. Перед этим Эдвардс успел сфотографироваться с редким тунцом, повиснув на кромке судна.

Обыкновенный тунец — вымирающий вид лучеперых рыб семейства скумбриевых. Особи могут вырастать до 4,6 метра и весить до 684 килограммов. Представители этого вида обитают в Атлантическом океане и питаются мелкими рыбами и головоногими моллюсками.

В 2017 году сообщалось, что в Японии на первых после Нового года торгах за крупную сумму продали гигантского тихоокеанского голубого тунца. Рыбу весом 212 килограммов выловили у берегов префектуры Аомори.

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