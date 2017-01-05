В Японии продали второго по стоимости тунца с начала XXI века

В Японии на первых после Нового года торгах за крупную сумму продали гигантского тихоокеанского голубого тунца. Об этом сообщает The Guardian.

Рыба весом 212 килограммов, выловленная у берегов префектуры Аомори, ушла с аукциона на рынке Цукидзи за 74,2 миллиона иен (640 тысяч долларов). Перекрыть рекорд XXI века на этот раз не удалось: самым дорогим лотом по-прежнему считается тунец, проданный на торгах в 2013 году за 155 миллионов иен (1,3 миллиона долларов).

Как отмечает агентство, Цукидзи, расположенный в центре Токио, является одной из туристических достопримечательностей японской столицы и самым крупным рыбным рынком мира. Ежедневно на нем продается более 2 тысяч тонн рыбы. Первые торги после Нового года являются знаковыми: по ценам на тунца определяют, насколько экономически успешным будет наступивший год.