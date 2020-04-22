Рыболов пять часов боролся с тунцом рекордного размера

Житель американского штата Миссисипи поймал в Мексиканском заливе желтоперого тунца рекордного размера. Об этом сообщает местная газета Sun Herald.

Рыболов Майк Макэлрой III пять с половиной часов боролся с тунцом, чтобы вытащить его из воды. Мужчина утверждает, что ему впервые попалась такая крупная рыба. Ее длина составила 122 сантиметра, а вес — 107 килограммов.

Достижение сертифицировала комиссия по морским ресурсам штата Миссисипи. До сих пор самый большой тунец, пойманный в этом штате, весил 93 килограмма. Прошлый рекорд был поставлен в 2001 году и держался 19 лет.

Рыболов рассказал газете, что любит есть тунца сырым. Он поделился рыбой с родственниками и друзьями.

Ранее сообщалось о рыбаке из американского штата Миннесота, который поймал щуку размером с человека. Местный департамент природных ресурсов зарегистрировал рекорд и признал пойманную щуку самой длинной в истории рыболовства штата.

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