Рыбачка поймала нахлыстом рекордно огромного трахинота

На американском острове Ки-Уэст, штат Флорида, поймана рыба рекордных размеров. Об этом сообщает издание USA Today.

Кэтрин Валлили (Kathryn Vallilee) поймала нахлыстом огромного круглого трахинота весом 9,53 килограмма, используя для этого снасть с шестифунтовым поводком (Tippet W-03 kg). Прошлый мировой рекорд среди женщин при использовании такой снасти был поставлен в апреле 1999 года, когда Дебра Лосс (Debra Loss) поймала круглого трахинота весом 4,42 килограмма.

«Даже на расстоянии эта рыба казалась крупнее тех, которых мы ловили раньше, — рассказала рыбачка. — Борьба была очень напряженной, потому что я знала, что эта рыба будет рекордной». Вместе с капитаном Брэндоном Киром (Brandon Cyr), который выступал ее партнером во время ловли, Валлили пыталась побить рекорд с начала 2020 года.

Ожидается, что в ближайшие недели достижение американки будет признано Международной ассоциацией промысловой рыбы. Организация уже объявила о рекордном трахиноте в Twitter.

Круглый трахинот — морская лучеперая рыба семейства ставридовых, которая водится на западе Атлантического океана. Известны экземпляры, достигающие 122 сантиметров в длину и весящие до 36 килограммов.

Ранее сообщалось о рыбаке из американского штата Миннесота, который поймал щуку размером с человека. Местный департамент природных ресурсов зарегистрировал рекорд и признал пойманную щуку самой длинной в истории рыболовства штата.

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