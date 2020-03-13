Рыболов поймал огромного форелеокуня

В американском штате Флорида рыболов Натаниэль Киклайтер (Nathaniel Scott Kicklighter) поймал в озере крупного форелеокуня. Об этом сообщает местная газета Gulf Breeze News.

Киклайтер участвовал в соревновании TrophyCatch, которое проводит Комиссия по охране рыбы и дикой природы штата Флорида. Его условия требуют отпустить рыбу после того, как улов будет задокументирован. После измерения и взвешивания выяснилось, что огромный форелеокунь весил 6,66 килограмма. Благодаря этому рыболов стал лидером восьмого сезона TrophyCatch.

Самого крупного форелеокуня во Флориде, весившего 7,83 килограмма, поймал Билли О’Берри (Billy O’Berry). Это произошло в 1986 году, однако побить рекорд рыболова пока никому не удавалось. Согласно правилам, действующим в штате, вид пойманной рыбы проверил биолог, а при взвешивании присутствовал представитель Комиссии по охране рыбы и дикой природы.

Форелеокуни, также называемые большеротыми окунями, распространены в Северной Америке, однако встречаются и на других континентах, в том числе в бассейнах Черного и Средиземного морей. По неофициальным данным, самый крупный представитель этого вида, пойманный когда-либо, весил 11,4 килограмма.

В июне сообщалось о мужчине из Британии, который поймал в Таиланде гигантскую рыбу. Оказалось, что это самый крупный в мире гигантский усач.

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