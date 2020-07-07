Темнокожий мужчина неожиданно атаковал 12-летнего уличного танцора и скрылся

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Темнокожий мужчина совершил неожиданное нападение на 12-летнего уличного танцора, после чего скрылся с места преступления. Атаковавшего разыскивает полиция, передает TMZ.

Инцидент произошел в пятницу, 3 июля. Подросток танцевал на углу одной из улиц в городе Кейп-Жирардо, штат Миссури, записывая это на видео. Возле него остановился автомобиль, из которого вышел темнокожий мужчина, который, подтанцовывая, подошел к танцору и атаковал его со спины, после чего сел в машину и уехал.

Полиция идентифицировала нападавшего. Им оказался Седрик Чарльз Мур-младший. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили подозреваемого у него дома и не знают о его местонахождении. Друзья и семья разыскиваемого не оказали содействия полиции в его поисках.

Муру-младшему заочно предъявлены обвинения в нападении и жестоком обращении с несовершеннолетним. Полиция отказалась рассматривать произошедшее как преступление, совершенное на почве ненависти, поскольку в этом случае нападавшего ждет менее суровое наказание.

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