Актер фильма про куклу Чаки атаковал мать телефоном, украл машину и был задержан

Американский актер Джереми Силверс, сыгравший в фильме «Детская игра 3» про куклу-убийцу Чаки, задержан полицией после кражи автомобиля своей матери. Об этом сообщает TMZ в четверг, 15 февраля.

Темнокожий артист напал на женщину, используя телефон, помешал ей вызвать сотрудников правоохранительных органов и уехал с места преступления на машине родственницы. Его задержали на следующий день и предъявили обвинения. Силверсу грозит до 3,5 лет тюрьмы.

Картина «Детская игра 3» режиссера Джека Бендера вышла в 1991 году. Силверс сыграл в фильме мальчика Тайлера, в тело которого хотел вселиться главный антагонист. Всего в серии «Детской игры» семь лент, последняя, «Культ Чаки», вышла в 2017 году. Силверс также появился в ситкомах «Моя жена и дети» и «Спасенные звонком».

В ноябре 2017-го американская актриса и певица Ная Ривера, снявшаяся в сериале «Хор», была задержана полицией за избиение мужа. По словам супруга, женщина атаковала его во время прогулки с их двухлетним сыном. Артистку отпустили под залог в тысячу долларов.

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