Буддисты избили и приковали к кровати лечившегося от алкоголизма Криса Кельми

Российского певца Криса Кельми избили «буддистские религиозные фанатики», когда он пытался вылечиться от алкоголизма в Таиланде. Об этом он рассказал в интервью «Собеседнику», опубликованном в среду, 17 января.

«Моя палата находилась на первом этаже. Я пошел плавать в бассейне, а когда выходил из воды, они меня взяли за руки, положили на асфальт и начали избивать. Потом вообще наручниками приковали к кровати. А все произошло потому, что они поняли, что я православный. Левый наручник я сломал, а правый не смог», — поведал музыкант.

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Кельми добавил, что после инцидента с буддистами его перевели в отдельную палату на второй этаж. По словам исполнителя, он собирается вернуться в Таиланд, но сперва планирует рассказать на передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» о том, как излечился от алкоголизма.

62-летний Крис Кельми участвовал в коллективах «Високосное лето», «Автограф», «Рок-Ателье» и «Садко». Он написал такие хиты, как «Ночное рандеву», «Усталое такси», «Замыкая круг», «Слушай ночь» и «Леди блюз».

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