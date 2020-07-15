У телеведущей выпал передний зуб в прямом эфире

У телеведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко в прямом эфире выпуска новостей выпал передний зуб. Видео опубликовано в Telegram-канале «Планерка».

Падалко озвучивала подводку к очередному сюжету, как внезапно у нее выпал зуб. Ведущая поймала его рукой и продолжила вести выпуск. Вскоре видео стало популярным в соцсетях. В комментариях к ролику многие пользователи похвалили ведущую за ее хладнокровие и выразили ей сочувствие.

Ранее в июле сообщалось, что пользователи соцсетей по неизвестной причине «похоронили» известную американскую телеведущую Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres). В Twitter стал популярным хештег #RipEllen, посвященный ей. При этом сама Дедженерес жива.