Известную телеведущую по неизвестной причине «похоронили»

В соцсети Twitter стал популярным хэштег #RipEllen, посвященный известной американской телеведущей Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres). New York Post отмечает, что причина, по которой пользователи решили похоронить ее, остается неизвестной.

Издание считает, что тег мог стать вирусным из-за слухов о закрытии шоу, которое ведет Дедженерес. С самой ведущей все в порядке, однако многие юзеры поверили, что с ней могло что-то произойти: рядом с #RipEllen часто встречаются вопросы why (почему?) и what's happened (что случилось?).

При этом пользователи, размещающие записи с этим хэштегом, часто используют фотографии людей, внешне похожих на Дедженерес.

— onika tanya miraj ❤️ (@aaliyahrostarto) 08 июля 2020, 07:40

— miku binder thomas jefferson (@aliancvnas) 08 июля 2020, 08:03

Ранее Дедженерес разгневала украинцев в Instagram. Она сделала репост видео, в котором утверждалось, что его герои, танцующие гопак, — русские. Возмущенные подписчики указали ей на то, что героями ролика были украинцы.

«Шоу Эллен Дедженерес» идет с 2003 года, Дедженерес была и остается его бессменной ведущей. Она получила 11 премий «Эмми». Кроме того, она дважды была ведущей церемонии вручения премии «Оскар».

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