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Телеведущая случайно показала грудь популярной модели миллионам людей

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Фото: @JudgeJeanine

Телеведущая Fox News Жанин Пирро (Jeanine Pirro) в своем Twitter выложила фотографию в защитной маске и случайно показала двум миллионам своих подписчиков грудь популярной модели и телеведущей Крисси Тейген (Chrissy Teigen). Изображение девушки топлес было открыто на телефоне Пирро.

На публикацию ведущей Fox News внимание обратила сама Тейген, репостнув ее запись с комментарием: «Жанин, почему моя грудь у тебя на экране?» Люди в комментариях отметили, что также хотят знать ответ на этот вопрос. Сама Пирро пока не объяснила произошедшее.

В июне женщина по имени Шерил Гилберт (Cheryl Gilbert) пришла в комментарии под записью в Facebook об обязательном ношении масок и случайно узнала, что ее муж мог хитрым образом обмануть ее. Она написала: «Мой муж был вынужден носить маску во время командировки, теперь у него хламидиоз». Подписчики попросили женщину уточнить диагноз и отметили, что хламидиоз передается только половым путем. Вскоре она удалила свой комментарий, а на ответы юзеров отвечать не стала.

В том же месяце политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена (Martha Lucía Mícher Camarena) случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи. Она забыла выключить камеру в сервисе групповых видеозвонков Zoom.

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