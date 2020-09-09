Лоза спрогнозировал пересмотр приговора «бездарному» Ефремову

Юрий Лоза прокомментировал приговор актеру Михаилу Ефремову в беседе с «Вечерней Москвой».

«Полагаю, это предварительный вердикт, который, возможно, пересмотрят. Цирк не закончен, он будет продолжаться. Начнутся апелляции, домашний арест, больница и прочее», — заявил музыкант.

Лоза отметил, что у артиста слишком много сторонников, которые утверждают, что Ефремов не виновен, а также считают его великим актером. «Бездарность и отходы жизнедеятельности, дошел до убийства человека. Добавить нечего!» — подчеркнул музыкант.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам тюрьмы. Также после выхода на свободу актер не сможет садиться за руль еще три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита обжаловала приговор.

Ефремов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение через два года и два месяца. Через тот же срок артист сможет просить о смягчении вида своего наказания.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.

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