Защита Ефремова обжаловала приговор суда

Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, которому суд дал восемь лет за смертельное ДТП. Об этом РИА Новости сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Я подал краткую жалобу на приговор», — сказал адвокат.

Ранее 8 сентября сообщалось, что потерпевшая сторона удовлетворена наказанием, которое понесет Ефремов, и не собирается обжаловать приговор.

Актер может рассчитывать на условно-досрочное освобождение через два года и два месяца. Через тот же срок Ефремов сможет просить о смягчении вида своего наказания.

Смертельная авария произошла вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



