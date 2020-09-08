Потерпевшие оценили приговор Ефремову

Родственники погибшего в смертельном ДТП на Садовом кольце Сергея Захарова оценили приговор актеру Михаилу Ефремову. Об этом во вторник, 8 сентября, со ссылкой адвоката Александра Добровинского сообщает РИА Новости.

По данным защитника, потерпевшая сторона удовлетворена наказанием, которое понесет Ефремов и не собирается обжаловать приговор. Артист приговорен к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Суд удовлетворил требование государственного обвинителя о взыскании полумиллиона рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова и увеличил эту сумму на 300 тысяч рублей.

Ранее 8 сентября сообщалось, что после оглашения приговора на Ефремова конвоиры надели наручники. Осужденный признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Актер лишен водительских прав на три года после того, как срок наказания истечет.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявлял, что не помнит произошедшего.