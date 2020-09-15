Музыкант Сергей Шнуров в стихах попрощался с кассиршами. Новое произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист разместил скриншот новости, в которой говорится, что в московских отделениях супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток» ввели бесконтактную систему оплаты. Исполнитель решил, что в магазинах больше не будет кассирш, и признался им в любви. Он отметил, что «тети на кассе», которые «давали бутылку в долг», олицетворяли гуманизм.

Вам посвящаю свои вирши!

Я вас любил, и хоть убей!

Прощайте, милые кассирши,

Без вас вся жизнь станет грубей!

Убрали из торговли фею!

Никак, блин, не возьму я в толк...

Хотел без мата, но ***** [удивляюсь],

Кто даст теперь бутылку в долг?

Бездушно все, и в общей массе

Был гуманизм, немного, малость,

В лице всех этих теть на кассе,

Но человеческое смялось.

Шнуров отметил, что люди идут в ногу с прогрессом, поэтому настало время вай-фая и бесконтактной оплаты. В связи с этим в магазине больше не будет «усталых баб». Шнуров порадовался, что успел их застать.

Всем заправляют ******* [гомосексуалы],

С прогрессом бьются люди в такт.

Разрушен мир кассирш грудастых,

Настал вайфай и бесконтакт.

Не будет больше баб усталых

Одалживать: «Вы ******* [достали] все».

Как хорошо, что я застал их

Во всей эпической красе.

Спасибо тете Кате, Лене,

За доброту и точность фраз.

Я преклоню свои колени!

Вы помогали мне не раз!

Ранее Шнуров написал стихотворение о приговоре российскому актеру Михаилу Ефремову, получившему восемь лет в исправительной колонии общего режима. Он вспомнил, что раньше они вместе «бухали» и пускались во «всенощный угар», однако Шнурову удалось отойти от подобного образа жизни.