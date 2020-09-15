Музыкант Сергей Шнуров в стихах попрощался с кассиршами. Новое произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Артист разместил скриншот новости, в которой говорится, что в московских отделениях супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток» ввели бесконтактную систему оплаты. Исполнитель решил, что в магазинах больше не будет кассирш, и признался им в любви. Он отметил, что «тети на кассе», которые «давали бутылку в долг», олицетворяли гуманизм.
Вам посвящаю свои вирши!
Я вас любил, и хоть убей!
Прощайте, милые кассирши,
Без вас вся жизнь станет грубей!
Убрали из торговли фею!
Никак, блин, не возьму я в толк...
Хотел без мата, но ***** [удивляюсь],
Кто даст теперь бутылку в долг?
Бездушно все, и в общей массе
Был гуманизм, немного, малость,
В лице всех этих теть на кассе,
Но человеческое смялось.
Шнуров отметил, что люди идут в ногу с прогрессом, поэтому настало время вай-фая и бесконтактной оплаты. В связи с этим в магазине больше не будет «усталых баб». Шнуров порадовался, что успел их застать.
Всем заправляют ******* [гомосексуалы],
С прогрессом бьются люди в такт.
Разрушен мир кассирш грудастых,
Настал вайфай и бесконтакт.
Не будет больше баб усталых
Одалживать: «Вы ******* [достали] все».
Как хорошо, что я застал их
Во всей эпической красе.
Спасибо тете Кате, Лене,
За доброту и точность фраз.
Я преклоню свои колени!
Вы помогали мне не раз!
Ранее Шнуров написал стихотворение о приговоре российскому актеру Михаилу Ефремову, получившему восемь лет в исправительной колонии общего режима. Он вспомнил, что раньше они вместе «бухали» и пускались во «всенощный угар», однако Шнурову удалось отойти от подобного образа жизни.