Шнуров заявил о нежелании участвовать в парламентских выборах 2021 года

Лидер группы «Ленинград», член Партии роста и журналист Сергей Шнуров заявил, что не планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, зачем? А что там дают? У меня папа был партийным, но разве он был депутатом от Коммунистической партии Советского Союза? Нет. Я просто партийный», — сказал он, отвечая на вопрос о планах участвовать в избирательной кампании.

О желании музыканта баллотироваться в парламент в августе сообщил лидер Партии роста Борис Титов. По его словам, Шнуров «точно пойдет» на выборы. Позднее музыкант опроверг эту информацию.

7 июля стало известно, что Шнуров стал сопредседателем Партии роста. Он вступил в политическое объединение в конце февраля. В июне музыканта назначили генеральным продюсером телеканала RTVI, после чего он объявил о планах объединить русских по всему миру.