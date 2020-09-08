Шнуров написал стихотворение о приговоре «другу» Ефремову

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о приговоре российскому актеру Михаилу Ефремову, получившему восемь лет в исправительной колонии общего режима. Свое произведение лидер группы «Ленинград» опубликовал в Instagram.

Артист выложил совместное фото с Ефремовым, которого в тексте назвал своим другом. Он вспомнил, что раньше они вместе «бухали» и пускались во «всенощный угар», однако Шнурову удалось отойти от подобного образа жизни.

Судьба несет неудержимо,

С подмостков, через суд на кичу.

Восьмерка общего режима...

«Артистом» там его все кличут.

Он был мне друг. Давай! Налей!

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Не ждут уже твоих ролей

Как гражданина и поэта.

Бухали. Да. Были года.

Угар всенощный и буза.

С тобой ведь мог бы быть тогда...

Но я нажал на тормоза.

По мнению рокера, Ефремова, который «вонзил в себя бухла кинжал» и попал в смертельную аварию, из-за этой трагедии не пинал только ленивый. Теперь же актер пришел к своему финалу, считает Шнуров.

Из бара ты бежал в магаз,

Вонзив в себя бухла кинжал.

На всех парах давил на газ,

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, все, финал.

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Только ленивый не пинал,

И гражданина и поэта.

Вечером 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.