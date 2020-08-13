Музыканта Сергея Шнурова назначили доверенным лицом лидера Партии Роста Бориса Титова на выборах в заксобрание Челябинской области. Об этом сообщает портал URA.RU.

Политик провел пресс-конференцию в Москве, в ходе которой рассказал, что теперь Шнуров может агитировать за него. Он также выразил уверенность, что вместе с артистом партия будет развиваться, а между ним и десятью сопредседателями, в число которых входит исполнитель, не будет никаких разногласий и конкуренции.

О том, что Шнуров стал сопредседателем Партии Роста, стало известно 7 июля. Он вступил в партию 20 февраля. Лидер политического объединения Титов вручил ему партийный билет на съезде в Санкт-Петербурге. Комментируя вступление в партию, Шнуров заявил, что его жизнь «завернула странным поворотом». В конце июня артист был назначен генеральным продюсером телеканала RTVI, после чего объявил о планах объединить русских по всему миру.