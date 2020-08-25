Шнуров посвятил стихотворение Навальному

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение оппозиционеру Алексею Навальному, прокомментировав информацию из клиники «Шарите» о его возможном отравлении. Произведение артиста опубликовано в Instagram.

Музыкант, ранее утверждавший, что Навальный снимает разоблачающие антикоррупционные фильмы про тех, кто не дал ему денег, признался, что теперь поддерживает оппозиционера.

Надоели выкрутасы энти.

Туповат, но я учусь азам.

Я к Навальному был, да, индифферентен.

А теперь, пожалуй, точно за.

Шнуров добавил, что из-за произошедшего у него появилось желание перечислить деньги в основанный Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК).

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Он чихвостил на руку нечистых,

А таких, тут это — пруд пруди.

Методы ж «товарищей чекистов»...

Медичи завидуют поди,

Смерть повсюду в виде яда сея.

И невольно тянется рука,

После отравленья Алексея

Перечислить деньги в ФБК.

Врачи немецкой клиники «Шарите» назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Врачи пока не установили, какое именно вещество обнаружено в организме пациента, но предварительно известно, что оно относится к группе ингибиторов холинэстеразы, это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях. Евросоюз потребовал от России незамедлительного расследования случившегося с оппозиционером.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».

13 марта Шнуров написал матерное стихотворение про оппозиционера Алексея Навального, заявив, что тот снимает разоблачающие антикоррупционные фильмы про тех, кто не дал ему денег.