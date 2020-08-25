Евросоюз потребовал расследовать случившееся с Навальным

Верховный представитель Евросоюза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал от России незамедлительного расследования случившегося с российским оппозиционером Алексеем Навальным, у которого диагностировали интоксикацию. Об этом сообщается на сайте альянса.

«Европейский союз решительно осуждает то, что представляется покушением на господина Навального», — говорится в заявлении. Представитель Евросоюза призвал начать независимое и прозрачное расследование и добавил, что россияне и международное сообщество требуют установить факты, приведшие к интоксикации Навального.

Ранее 24 августа стало известно, что немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию.

Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено — в данный момент проводится еще один обширный анализ. При этом предварительно сообщается, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях. Известно, что Навального лечат атропином.

Днем 22 августа российского оппозиционера доставили из Омска в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Сообщалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники. Медики оценивают состояние пациента как стабильное.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.