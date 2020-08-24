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Перечислены симптомы из диагноза Навального

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Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: @navalny

Интоксикация веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, о которых сообщили немецкие медики при постановке диагноза блогеру Алексею Навальному, сопровождается замедлением пульса, учащением дыхания, пеной изо рта, а также расширением зрачков. Такие симптомы в беседе с РИА Новости перечислил врач-токсиколог Евгений Абульханов.

Отмечается, что о подобных симптомах в момент ухудшения состояния оппозиционера в самолете не сообщалось. «Там специфические симптомы. Если происходит отравление как раз таки веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, (...) каждый токсиколог уже точно не перепутает», — подчеркнул специалист.

Абульханов добавил, что существуют и лекарственные препараты из группы ингибиторов холинэстеразы. Один из них, «Прозерин», используют для возникающего после операций пареза кишечника. Лекарство применяют, чтобы «запустить» пищеварительную систему.

Ранее сообщалось, что состояние Навального вызвано веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. В немецкой клинике, где он сейчас проходит лечение, утверждают, что последствия от интоксикации могут сказаться на нервной системе оппозиционера.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.

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