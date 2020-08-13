Шнуров написал стихотворение о забастовке на БелАЗе

Музыкант и политик Сергей Шнуров написал стихотворение о забастовке на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ). Новое произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Артист отметил, что проблемы дают о себе знать, если не решать их на протяжении 20 лет. Именно поэтому сейчас сотни работников предприятия вышли и требуют, чтобы президент Александр Лукашенко покинул свой пост.
Все проблемы наружу вылазят,
Если их 20 лет не решали.
Забастовка, теперь на БелАЗе.
Лукашенко поддержка большая!
Вышли сотни людин
И кричат как один:
«Уходи!
Уходи!
Уходи!»
Ранее Шнуров написал еще одно стихотворение о ситуации в Белоруссии. Певец обратился к Лукашенко, призвав президента открыть глаза на происходящее на улицах. Он задался вопросом, почему глава государства отправил силовиков избивать граждан. Музыкант потребовал от политика прекратить кровопролитие, предположив, что президент — чмо, которому не удастся удержать власть силовыми методами.
В четверг, 13 августа, сотни работников БелАЗа вышли на забастовку. Работники различных цехов одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники присоединились к протесту.