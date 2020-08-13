Шнуров написал стихотворение о забастовке на БелАЗе

Музыкант и политик Сергей Шнуров написал стихотворение о забастовке на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ). Новое произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист отметил, что проблемы дают о себе знать, если не решать их на протяжении 20 лет. Именно поэтому сейчас сотни работников предприятия вышли и требуют, чтобы президент Александр Лукашенко покинул свой пост.

Все проблемы наружу вылазят,

Если их 20 лет не решали.

Забастовка, теперь на БелАЗе.

Лукашенко поддержка большая!

Вышли сотни людин

И кричат как один:

«Уходи!

Уходи!

Уходи!»

Ранее Шнуров написал еще одно стихотворение о ситуации в Белоруссии. Певец обратился к Лукашенко, призвав президента открыть глаза на происходящее на улицах. Он задался вопросом, почему глава государства отправил силовиков избивать граждан. Музыкант потребовал от политика прекратить кровопролитие, предположив, что президент — чмо, которому не удастся удержать власть силовыми методами.

В четверг, 13 августа, сотни работников БелАЗа вышли на забастовку. Работники различных цехов одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники присоединились к протесту.