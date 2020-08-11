Шнуров посвятил матерное стихотворение Лукашенко и протестам в Белоруссии

Лидер группы «Ленинград», политик и журналист Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение президенту Белоруссии Александру Лукашенко и массовым протестам в стране. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.

Певец обратился к Лукашенко, призвав президента открыть глаза на происходящее на улицах. Он задался вопросом, почему глава государства отправил силовиков избивать граждан.

Нет причины ни одной,

Ни плохой и ни хорошей!

Ты, чего как не родной,

Стал уже народ ******* [бить]?

Артист призвал Лукашенко остановить кровопролитие, предположив, что президент — чмо. Он отметил, что тому не удастся удержать власть силовыми методами.

Хватит газом поливать-ка!

Земляки твои, а впрочем...

Звали тебя раньше — батька,

А теперь, наверно, — отчим?

Или чмо? Но мягко очень.

Ты услышишь правду, ишь,

Уши приоткрой и очи!

На штыках не усидишь!

10 августа лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина поддержала белорусов использующимся оппозицией лозунгом «Жыве Беларусь» («Да здравствует Белоруссия»), вызвав при этом у подписчиков недоумение, поскольку не указала, к кому именно обращается.

В Белоруссии уже второй день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Тихановская — менее 10 процентов. Она собиралась прийти вечером на митинг, но в штабе приняли решение не пускать ее, рассказала «Ленте.ру» Анна Красулина.

Во время столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. По официальным данным, за минувшую ночь пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских, имеются неофициальные сообщения об убитых.