Музыкант и политик Сергей Шнуров написал матерный стих о «мощном фейерверке» в Бейруте. Произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

По словам артиста, безответственность встречается среди всех рас. Он обвинил в случившемся сварщиков, а также тех, кто отвечал за хранение аммиачной селитры на складе.

*********** [разгильдяйство] не имеет расы.

Свистнул рак, и после дождика в четверг

Сварщики, теперь уж пидорасы,

Замутили мощный фейерверк!

Судно шло, на винт мотая мили,

За долги весь груз списав, занача,

Кто и где селитру так хранили,

Тоже пидорасы, не иначе.

Шнуров добавил, что взрыв задел всех. По его мнению, подобные ситуации случаются, когда за дело берутся безответственные люди.

Бахнуло, блин, так, что всех задело!

Все пошло опять через анал,

Если принялся за свое дело

********** [разгильдяйский] интернационал!



Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Погибло более сотни человека. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.