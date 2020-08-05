Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100

Число погибших в результате взрыва в порту ливанского Бейрута превысило 100 человек. Об этом со ссылкой на ливанское отделение Красного Креста сообщает Reuters.

В разговоре с местным телевидением представитель международной организации сообщил, что это не итоговая цифра: еще не все тела погибших извлечены из-под завалов. Пострадали более 4 тысяч человек: сообщается, что раненых стали принимать в моргах, так как городские больницы переполнены.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, в том числе взрывной волной оказалось задето посольство России.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв прогремел в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.