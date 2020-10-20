Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение жене

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение своей жене Ольгой Абрамовой. Он опубликовал его в своем Instagram-аккаунте, сопроводив совместной фотографией.

Музыкант рассказал, что они с Абрамовой уже два года вместе. По его словам, в день годовщины, которую называют бумажной свадьбой, он проснулся дома и начал утро с флирта с супругой.

Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу.

Пусть свадьбу назовут бумажной,

Я на бумаге напишу:

Люблю! Фломастером со спиртом.

Тебя своею я нарек.

Всем правилам на... поперек.

Я утро начинаю флиртом,

С тобой, моя

Любимая.

В мае 2018 года стало известно о разрыве Сергея Шнурова с бывшей супругой Матильдой. Певец опубликовал несколько стихотворных постов, в которых заявил, что «любил на всю катушку». В октябре того же года музыкант поделился в соцсетях фотографией с новой женой Ольгой Абрамовой.