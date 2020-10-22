Шнуров написал матерные стихи про секс и поддержку гей-браков папой римским

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение поддержке папой римским Франциском гомосексуальных браков. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.

Шнуров обратил внимание на лицемерную, по его мнению, позицию церковников, согласно которой бог не выступает против однополых союзов, однако осуждает занятие гетеросексуальным сексом с использованием методов контрацепции ради удовольствия.

Педикам опять свезло.

Папа впрягся, бог не против.

Но гондоны это зло.

И кончать в девичий ротик,

Грех по-прежнему, а то

Давит ретросексуалов,

Инквизиции каток,

Нас и так осталось мало,

Тех, кто баб **** [трахает], как раньше,

Просто, нежно и без фальши,

**** [Пенисом] жалят как оса,

Не прощают небеса,

Секса с женщиной обычной,

Только, чтобы родила.

Там у них такой обычай,

Дивны божие дела.

21 октября папа римский Франциск выступил за легализацию однополых союзов. Он подчеркнул, что ЛГБТ-представители тоже имеют право на семью. Франциск стал первым понтификом, который высказался за однополые союзы, отступив таким образом от доктринальной позиции Ватикана.