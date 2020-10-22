Шнуров написал матерные стихи про секс и поддержку гей-браков папой римским

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение поддержке папой римским Франциском гомосексуальных браков. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.
Шнуров обратил внимание на лицемерную, по его мнению, позицию церковников, согласно которой бог не выступает против однополых союзов, однако осуждает занятие гетеросексуальным сексом с использованием методов контрацепции ради удовольствия.
Педикам опять свезло.
Папа впрягся, бог не против.
Но гондоны это зло.
И кончать в девичий ротик,
Грех по-прежнему, а то
Давит ретросексуалов,
Инквизиции каток,
Нас и так осталось мало,
Тех, кто баб **** [трахает], как раньше,
Просто, нежно и без фальши,
**** [Пенисом] жалят как оса,
Не прощают небеса,
Секса с женщиной обычной,
Только, чтобы родила.
Там у них такой обычай,
Дивны божие дела.
21 октября папа римский Франциск выступил за легализацию однополых союзов. Он подчеркнул, что ЛГБТ-представители тоже имеют право на семью. Франциск стал первым понтификом, который высказался за однополые союзы, отступив таким образом от доктринальной позиции Ватикана.