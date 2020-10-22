Лоза прокомментировал посвященное ему матерное стихотворение Шнурова

Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал посвященное ему матерное стихотворение главного редактора телеканала RTVI и лидера группы Ленинград Сергея Шнурова и подчеркнул, что не волнуется по поводу таких оскорблений. Соответствующей позицией он поделился в эфире НСН.

«Ну как это можно назвать стихотворением? Вот "Я помню чудное мгновение…" — это стихотворение. А то, что написал Шнуров – это что-то другое», — отметил Лоза, добавив, что отвечать на подобные высказывания — ниже его достоинства.

Музыкант также обвинил своего коллегу в отсутствии вокального таланта и заявил, что ему просто завидуют. «У меня столько разных злопыхателей, столько всякого негатива идет — в основном от бездарностей. Они же не могут написать "Плот"», — сказал певец.

21 октября Шнуров опубликовал в своем Instagram матерное стихотворение, посвященное объявление благодарности Лозе от президента России Владимира Путина. Шнуров посмеялся над любовью Лозы давать комментарии прессе практически по любому поводу. Артист указал, что Лоза всегда критикует все подряд и считает себя знатоком в любом вопросе.