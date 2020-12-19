Лидер «Ласкового мая» назвал Шнурова «помойным псом» за вопрос Путину

Продюсер и лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин резко высказался о Сергее Шнурове за его вопрос президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал в своем Instagram.

«Он — негодяй. Ужасный тип, который лезет во все щели. Помойный пес. Я всегда его презирал. Еще к президенту его кто-то пустил. Ужас какой», — сказал он.

Это уже не первое высказывание Разина о Шнурове, в мае он назвал певца «гаденышем и помойником». Поводом послужило утверждение Шнурова о том, что большинство российских артистов нацелены не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги. «Объясняю схему: если ты "звезда", а твой "продюсер" со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные "дни города". За свои кровные на эти "шоу" никто не пойдет», — пояснил тогда музыкант.

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал провокацией вопрос представителя телеканала RTVI Сергея Шнурова о российских хакерах, которые якобы помогли действующему президенту США Дональду Трампу выиграть на выборах в 2016 году и не сумели обеспечить ему победу на выборах главы государства в 2020-м. Лидер страны указал, что русские хакеры не вмешивались во внутренние дела США.

Позднее Шнуров объяснил, что «пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов». «На мой взгляд, у меня получилось», — сказал он, добавив, что придумал вопрос самостоятельно.