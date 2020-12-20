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Шнуров в стихах ответил на критику своего вопроса Путину

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер канала RTVI Сергей Шнуров в стихах ответил на критику вопроса, который он задал президенту России Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции 17 декабря. Новое произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 20 декабря.

По словам артиста и журналиста, многие его коллеги не оценили вопрос, который он подготовил для главы государства, и теперь считают его «главным моральным уродом».

Слава, как мудака у меня не помёркла,
Баламучу, до кучи, говна водоём.
Алкоголик, тупой и пустой, как ведёрко,
Я по-прежнему шатко стою на своём.
Не собьет меня ветер с маршрута моёва:
Нет покоя коллегам, впал в ступор народ.
Я ****** вопросом, всем сделал *****!
Кто теперь самый главный моральный урод?

При этом Шнуров подчеркнул, что не собирается каяться за свои слова, и отметил, что сталкивается с критикой уже далеко не в первый раз.

Занимаю свой пост я учтиво, не ноя.
Не дождутся они покаянный вой мой.
К этой роли привычку имею давно я.
Быть ******, поверье, мне тут не впервой.
Путь мой, как мудака пусть тернист, но нетруден.
Неужели последний теперь я? Да, ну?
Я возглавил движенье
«****** Люди»,
Но пока состою в нем один на страну.

Во время пресс-конференции 17 декабря Шнуров, с лета 2020 года занимающий пост генпродюсера RTVi, задал президенту два вопроса. Первый касался вмешательства российских хакеров, которые якобы помогли действующему президенту США Дональду Трампу выиграть на выборах в 2016 году, а второй — того, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат.

Путин посчитал вопрос Шнурова провокацией, однако ряд артистов, журналистов и пользователей соцсетей раскритиковал его. Так, бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс назвала вопросы Шнурова пустой тратой времени и посчитала их «откровенно глупыми», а продюсер и лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал музыканта «помойным псом, который лезет во все щели».

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