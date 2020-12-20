Харламов представил «полную версию» вопроса Шнурова Путину

Российский комик Гарик Харламов высмеял один из вопросов, который лидер группы «Ленинград», генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров задал президенту России Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции. В Instagram Харламов представил «полную версию» вопроса Шнурова.

Комик опубликовал видео, на котором музыкант обращался к президенту. Несмотря на то, что в действительности Шнуров смог обойтись без ненормативной лексики, в версии Харламова вместо некоторых его слов звучал «звук цензуры», который обычно используют, чтобы скрыть мат. «Как простому русскому человеку, вот простому, ***, каких большинство, ***, описывать эту *** жизнь, не используя ненормативную лексику? ***», — сказал Шнуров в «полной версии» вопроса.

Во время пресс-конференции 17 декабря Шнуров, с лета 2020 года занимающий пост генпродюсера RTVi, задал президенту два вопроса. Первый касался вмешательства русских хакеров, которые якобы помогли действующему президенту США Дональду Трампу выиграть на выборах в 2016 году. Этот вопрос Путин назвал провокацией. Глава государства подчеркнул, что русские хакеры не вмешивались во внутренние дела США.

Шнуров также спросил главу государства о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат. В ответ Путин посоветовал обратиться к известным фильмам и классике кино и учиться говорить «редиска» вместо ненормативной лексики. Российский лидер поблагодарил артиста за то, что он не стал материться на пресс-конференции.