Сергей Шнуров раскрыл стоимость своего выступления на новогоднем корпоративе

Лидер рок-группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров раскрыл стоимость своего участия в корпоративах. В беседе с ТАСС артист рассказал, что его выступление в частном порядке обойдется в 11,5 миллиона рублей.

Он также подчеркнул, что не заметил снижения спроса на концерты на корпоративах во время эпидемии коронавируса. «Неплохо. Работа есть. У меня все в порядке», — сказал он.

По словам Шнурова, он дает по два частных выступления в месяц, однако от концертов непосредственно в новогоднюю ночь отказывается. При этом музыкант признался, что группа выступала ночью с 31 декабря на 1 января в прошлом году — заказчик предложил «существенные» деньги.

Ранее Шнуров поддержал отказ кафе и баров Санкт-Петербурга соблюдать требования мэрии об ограничении работы общепита в новогодние праздники. Решение властей города он раскритиковал в своем Instagram.