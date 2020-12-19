Умер заразившийся коронавирусом российский писатель Роман Арбитман

Писатель-фантаст, публицист и автор статей для российских газет и журналов Роман Арбитман, который ранее заразился коронавирусом, умер в возрасте 58 лет. Об этом в Facebook написал литературный критик Александр Архангельский.

Друг Арбитмана, петербургский публицист и депутат Борис Вишневский, рассказал РБК, что писатель умер в больнице.

«Смерть наступила в ковидном госпитале. Я с Романом все время переписывался, мы давно были знакомы, очень дружили, — сказал он. — Замечательный критик, исследователь зарубежной и отечественной фантастики. Писал, наверное, лучшие статьи о фантастике».

Арбитман родился в 1962 году в Саратове. Среди известных его работ — романы «Перемена мест» 1994 года, по мотивам которого в 1999 году сняли сериал «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского» с Николаем Караченцевым в главной роли, а также «Убить президента» (1994) и «Министерство справедливости» (2020). Также он писал тексты для «Новой газеты» и журнала «Мир фантастики».