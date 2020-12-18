Депутат Госдумы умер из-за коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ, первый замглавы бюджетного комитета Валентин Шурчанов умер из-за коронавируса. Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

По словам Зюганова, Шурчанов тяжело болел последние три недели. Ему было 73 года.

Эту информацию РИА Новости также подтвердил однопартиец Шурчанова, глава комитета парламента по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

«Сегодня в 14-40 [скончался]. (...) Он всегда был добрым человеком, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный», — сказал Гаврилов.

Шурчанов стал вторым депутатом Госдумы, который скончался из-за коронавируса. 23 сентября от COVID-19 умер его однопартиец Ваха Агаев.