Грачевский рассказал о финансовых трудностях «Ералаша»

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский рассказал, что киножурнал «Ералаш» оказался в затруднительном финансовом положении во время пандемии коронавируса, однако намерений продавать его нет. Об этом он заявил в беседе с «Говорит Москва», сообщается в Telegram-канале радиостанции.

«Это фейки какие-то. Конечно, повлиял вирус. Мы все встали, стоим и предлагаем различные варианты финансирования. О продажах нет разговора», — опроверг он появившуюся ранее в СМИ информацию.

Также Грачевский рассказал, что киножурнал планирует запускаться с конца января, заверив, что «все нормально».

21 декабря стало известно, что у Грачевского обнаружили коронавирусную инфекцию. Режиссер подчеркнул, что находится дома и чувствует себя нормально.

Борис Грачевский является художественным руководителем детского киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или .Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.