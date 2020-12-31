Заразившийся «проклятым» коронавирусом худрук «Ералаша» попал в реанимацию

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, ранее заразившийся коронавирусом, переведен в реанимацию больницы №52 в Москве, куда он был госпитализирован несколько дней назад. Об этом сообщает РБК.

«Он в 8-й реанимации», — рассказали изданию в справочной.

21 декабря Грачевский заявил, что находится дома с «проклятым ковидом». Тогда режиссер рассказывал, что чувствует себя хорошо. Спустя неделю его госпитализировали в больницу.

Борис Грачевский является художественным руководителем детского киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.