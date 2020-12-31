Жена худрука «Ералаша» Бориса Грачевского рассказала о его тяжелом состоянии

Жена худрука тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатериная Белоцерковская на своей странице в Instagram рассказала о состоянии супруга.

По словам Белоцерковской, режиссер находится в тяжелом состоянии, но без ухудшений. Он пребывает в сознании, разговаривает и читает прессу.

«Состояние действительно тяжелое, но оно стабильное, а не ухудшилось», — сказала Белоцерковская и призывала не распространять фейки о здоровье мужа.

Ранее 31 декабря сообщалось, что заразившегося коронавирусом Грачевского перевели в реанимацию столичной больницы №52, куда он был госпитализирован несколько дней назад

О болезни худрук «Ералаша» рассказывал еще 21 декабря. Тогда он заявил, что находится дома с «проклятым ковидом», но чувствует себя хорошо.

Грачевский — художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год