Стало известно о тяжелом поражении легких у худрука «Ералаша»

У художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, который в настоящее время находится в «ковидной» реанимации, обнаружили тяжелое поражение легких. Об этом «Комсомольской правде» стало известно от окружения режиссера.

«Борис лежит в реанимации. На данный момент он не подключен к ИВЛ и процент поражения его легких составляет 75 процентов», — рассказали журналистам друзья Грачевского. По их словам, медики оценивают состояние худрука как «стабильно тяжелое», к вирусной пневмонии присоединилась бактериальная инфекция.

Коронавирус у Грачевского обнаружили в конце декабря. Сначала он лечил болезнь дома, однако затем его госпитализировали. Несколько дней назад он рассказывал об улучшении своего состояния.

Борис Грачевский является художественным руководителем детского киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.