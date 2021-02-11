Онищенко объяснил отмену масочного режима в российских регионах

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил причину отмены масочного режима в двух российских регионах. Об этом он заявил в беседе с НСН.

По его словам, власти Удмуртии и Чечни принимали данное решение исходя из реальной эпидемической обстановки. Он рассказал, что все ответственные службы на основании данных об уровне заболеваемости, числе переболевших и, возможно, с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета дали рекомендации о послаблении.

Парламентарий призвал к выработке мер, которые бы позволили постепенно заменить неспецифические методы борьбы с коронавирусом, такие как масочный режим. Среди них он особо отметил вакцинацию.

Ранее Онищенко назвал масочный режим в России затянувшимся болотом, которое нужно раскачивать. По его словам, всем регионам нужно перевести в рекомендацию требование носить маски и «давать людям работать».

9 февраля Удмуртия стала первым регионом России, в котором отменили обязательное ношение масок. С пятницы, 12 февраля, ношение масок будет носить рекомендательный характер.

10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров отменил обязательный масочный режим в общественных местах республики. По его словам, региональные власти пришли к такому решению после тщательного изучения эпидемиологической ситуации, которая «складывается благоприятным образом».